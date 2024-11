A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta O Imperador

Tenha mais cautela com os gastos, pois existe a possibilidade de lidar com problemas financeiros. Atenção extra com dívidas antigas ou imprevistos; esteja disposto a saber negociar e se prevenir.

Touro – Carta O Julgamento

É hora de enfrentar algumas consequências das suas ações que podem não ser nada positivas. Não culpe mais ninguém e assuma suas responsabilidades. Cuidado com oportunidades que parecem brilhar, mas não são outro.

Gêmeos – Carta A Sacerdotisa

Existe uma grande reflexão e busca por respostas agora. Essa tendencia o ajudará a chegar a acordos e conclusões importantes que o ajudarão a recuperar a energia para seguir em busca de sonhos e objetivos.

Câncer – Carta O Ermitão

Comece a compreender algumas coisas com mais consciência, pois sua percepção pode ter sido equivocada e isso está deixando maus entendidos. É hora de colocar a mente em ordem e lidar com uma certa lentidão, então mantenha a paciência.