A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta A Lua

Momento de começar a olhar para realidade com mais atenção, pois uma ilusão pode estar influenciando sua mente. Ao não se manter com bases sólidas, alguns projetos podem dar errado.

Virgem – Carta A Torre

Um relacionamento pode ser muito prejudicado por intrigas ou ciúme. Existe probabilidade de afastamento e término de um amor. É melhor ter cautela e não se precipitar.

Libra – Carta O Hierofante

ANÚNCIO

Uma relação pode começar com muita comunicação e troca. Para outros, se trata de uma conexão tranquila e duradoura se firmando ainda mais. Quem passou por problemas, pode se reconciliar no amor.

Escorpião – Carta O Ermitão

Preste bastante a atenção para não se envolver e se isolar por maus entendidos ou problemas que realmente não são seus. Cuide-se mais mentalmente e fisicamente, se protegendo de quem não está alinhado com sua energia, mas construir muros que o impedem de se conectar com o mundo.