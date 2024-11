Adeus aos jeans? As calças culotte são incríveis: veja como usá-las de uma forma elegante e confortável

Se o que você procura é dar um toque diferente às calças clássicas, então as calças culotte (também chamadas de saia-calça) são tudo que você precisa, são uma das peças que não só são igualmente confortáveis, mas também versáteis e até confortáveis.

Não queremos dizer que você deva se desfazer dos seus jeans preferidos, pois é quase impossível pensar que exista uma peça que possa substituí-los, mas as calças culotte podem muito bem entrar na lista de roupas que podem dar um toque moderno e atualizado ao seu guarda-roupa, se em algum momento você estiver procurando por algo completamente diferente.

Por isso, as calças culotte serão tendência este ano e prometem um dos looks mais sofisticados e confortáveis sem a necessidade de recorrer a calças como o jeans, que costumam ser sempre uma das apostas seguras para as mulheres, mas se você procura sair do comum, tome nota.

Calças culotte Pinterest (Pinterest)

O que são calças culotte?

Poderia muito bem ser definido como um desenho do tipo skant, que nada mais é do que a união entre saia e calça, daí o termo que deriva das palavras (saia e calça), mas o que as diferencia não é mais do que o seu design largo e solto, torna-os na peça de roupa perfeita para um look diferente.

Este ano, as calças culotte que integraram a coleção Loewe, em sua versão em couro, prometem continuar arrebatadoras, unindo glamour, conforto e elegância em uma única peça.

Então atualize seu guarda-roupa com uma saia culote que, lembre-se, diferentemente da calça, esse tipo de peça tem uma característica fluida, solta e livre que faz alusão a saias sem na verdade ser uma.

Calças culotte Pinterest (Pinterest)

Como usar calças culotte?

Combinar saias culotte é tão simples quanto combinar qualquer calça culotte, mas se você não lembra quais são as características que compõem uma peça desse tipo, é necessário que ela atenda a requisitos como ter pernas largas e corte um pouco mais baixo. . do joelho.

Para combiná-los, o melhor é utilizar calçados como sandálias de salto alto, botinas, botas e mules, no caso das blusas opte por peças que podem variar entre tops, espartilhos ou blusas românticas.

Calça culotte com blazer

Combine uma calça tipo culotte em looks totais, aqui temos dois exemplos perfeitos dependendo do seu estilo, se você é mais majestoso, então os tons cinza e escuros como esse blazer com suéter e botins são perfeitos, ou um conjunto magenta com uma camisa de grife vibrante é a opção ideal.

Como usar calças culotte? Pinterest (Pinterest)

Calça culotte com top branco

Para um look casual e romântico, uma gama de cores em tons rosa e nude são perfeitas, lembre-se de combinar a sua saia culotte com tops brancos, seja uma t-shirt ou um sweater. Lembre-se de complementar com calçados como sandálias de salto alto ou salto agulha para estilizar a figura e dar altura.

Como usar calças culotte? Pinterest (Pinterest)

Calça culotte com camisa ou blusa romântica

Se você adora se destacar, então essas combinações que vamos mostrar são perfeitas para você, pois as saias culotte plissadas ficam melhor com botas desleixadas e uma camisa, opte por uma de cetim para ficar glamorosa. Você também pode combinar um espartilho ou top de lingerie e complementá-lo com alguns scarpins.