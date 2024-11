Adeus jeans? Calças de veludo cotelê estão na moda e esse é o detalhe que devem ter trazer mais estilo

O jeans é a peça básica de qualquer guarda-roupa e é quase impossível encontrar calças que possam substituir o jeans, mas as tendências sempre mudam e mesmo que não tirem a coroa desse tipo de peça, existe um tipo de peça que promete ser a alternativa perfeita para quem quer uma mudança.

ANÚNCIO

A moda de 2024 nada mais foi do que pura nostalgia, ocupando estilos que misturam o glamour das épocas douradas e se transformaram na era moderna, deixando alguns looks mais elegantes e até diferentes do que já estávamos acostumados.

Aos poucos os estilos foram se transformando para seguir as regras do que é o luxo silencioso, desde peças que fazem alusão ao melhor dos anos 50, 60 e até 70, daí as calças largas se popularizarem e desta vez, enfrentarem uma nova mudança, como vão dizer adeus ao jeans para optar por algo diferente e perfeito.

Calças de veludo Pinterest (Pinterest)

Calças de veludo cotelê serão tendência

Sabemos que é impossível encontrar um substituto absoluto para o jeans, mas existem outras alternativas que são uma boa opção, se o que você procura é atualizar o seu guarda-roupa com algo mais moderno, daí as grandes marcas de moda como Rabanne , Fendi ou Tommy Hilfiger incluíram um bom par de calças de veludo cotelê em suas coleções.

Para o inverno, os looks de veludo cotelê sempre voltam com tudo, mas desta vez a tendência para esse tipo de textura continua desde o início do ano, mostrando que a moda dos anos 70 está mais forte e atual do que nunca.

Vale lembrar que os looks de veludo cotelê foram a estrela dos anos 70, que os amantes da moda da época costumavam com orgulho ir a uma boate, usando calças boca de sino, que faziam sucesso na época e que hoje voltam como uma das favoritas da moda. 2024.

Calças de veludo Pinterest (Pinterest)

Como combinar calça de veludo cotelê com elegância?

Os especialistas em moda recomendam que os detalhes que as calças de veludo cotelê devem incluir para ajudar a embelezar sua figura sejam de cintura alta, o que significa que devem chegar à cintura e ter uma perna larga ou até larga para manter essa vibe dos anos setenta.

ANÚNCIO

Calça de veludo cotelê com blazer

Combine calças largas de veludo cotelê com um blazer, tente combiná-las com cores como as da imagem se o que você procura é um estilo business como estes em castanho ou preto, por fim complemente com blusas estampadas e botas.

Calças de veludo Pinterest (Pinterest)

Calça de veludo cotelê com camiseta ou moletom

Para um look do dia a dia podemos combinar uma calça de veludo cotelê de cores vibrantes com uma camiseta lisa, neste caso branca, mas também pode ser preta, cinza ou bege. Se você procura algo mais quente, combine com um moletom ou cardigã.

Calças de veludo Pinterest (Pinterest)

Calças de veludo cotelê com blusas românticas

Para quem gosta de looks que se destacam, combine calças de veludo cotelê em cores vibrantes com blusas românticas ou boho, elas vão ajudar a embelezar seu corpo e fazer você parecer uma especialista em moda.