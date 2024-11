Adeus sapatos de salto alto? Estes são os sapatos que vão ganhar o mundo em 2025 e prometem alongar suas pernas

Você consegue misturar elegância e conforto? A resposta é sim! E a nova tendência que está surgindo propõe o uso de um calçado, que certamente buscará tirar a coroa dos famosos saltos altos e até dos próprios tênis.

Se você está pronta para renovar o seu guarda-roupa, então este calçado que apresentamos pode ser uma boa opção, pois equilibra o conforto com o glamour, resultando num dos looks mais delicados e elegantes que você poderá ver no restante da temporada de 2024 e certamente será estendido até o próximo ano.

Desta vez, os calçados de sola plana com estilos sofisticados e minimalistas como mocassins e bailarinas prevaleceram ao longo do ano, deixando como resultado um dos estilos mais delicados como se tivessem saído de uma apresentação de balé, demonstrando porque o luxo silencioso era a grande aposta.

Estas são os saltos que roubaram a coroa dos famosos stilettos Pinterest (Pinterest)

Os scarpins com salto gatinho serão tendência

Os saltos agulha estão no passado, já vimos que quando se trata de calçado o vencedor será aquele que promete maior conforto, por isso os pumps com salto gatinho estão se tornando uma das últimas tendências, graças ao seu estilo minimalista e sofisticado que mostra que não são necessárias grandes plataformas para exibir pernas estilizadas.

Dizem que “menos é mais”, e os pumps de salto gatinho são a prova disso, por isso este tipo de calçado se tornou um dos favoritos que já foi visto nas ruas de Paris, mostrando que serão a nova favoritos para substituir qualquer salto muito alto.

Além de oferecer conforto, os sapatos de salto gatinho são tão versáteis quanto combinam com tudo e como propõe a Vogue, se tornaram uma opção que “resolve tudo”, então é possível que esse estilo se torne um dos mais queridos por 2025, e o resultado é tão elegante que você vai querer usá-los mais de uma vez.

Pumps de salto gatinho Pinterest (Pinterest)

Como usar sapatos de salto gatinho?

Se você também gostaria de adicionar esse tipo de calçado ao seu look do dia a dia, aqui estão alguns looks que podem te inspirar. Lembre-se que o salto gatinho se caracteriza por ser apenas alguns centímetros mais alto, seja estileto ou quadrado, esses são perfeitos para ficar estilizada e delicada, sem perder conforto ou comodidade.

Para um visual elegante

Para um look elegante, combine saias ou vestidos pretos com sapatos de salto gatinho. Você também pode optar por um look total de jeans e um top preto que se complementam com um casaco longo e esses mesmos sapatos.

Sapatos Pumps de salto gatinho Pinterest (Pinterest)

Para um look casual

Para um look casual, combine seus scarpins de salto gatinho com jeans, por fim acrescente uma blusa romântica ou camisa branca e acrescente elementos como colete ou sobretudo.

Sapatos Pumps de salto gatinho Pinterest (Pinterest)

Para um look glamouroso

Para um look glam se destacar no escritório, combine um blazer de cor neutra com um top liso ou marinheiro e acrescente jeans retos com sapatos de salto gatinho.