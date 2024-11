Tendências de jeans para 2025: 8 modelos que continuarão atuais este ano

Embora ainda faltem algumas semanas para a chegada de 2025, as tendências de estilo para o próximo ano já foram vislumbradas nas passarelas mais importantes do mundo da moda.

Graças a isso, podemos agora prever com bastante certeza quais serão os jeans que vão varrer o próximo ano e que você deve ter no armário para não ficar desatualizado.

Os 8 jeans que mais serão usados em 2025

Alguns modelos que reinaram em 2024 continuarão a fazê-lo, mas com um novo toque. Além disso, novas silhuetas prevalecerão. Quer saber qual jeans vai reinar em 2025? Continue lendo.

Jeans flare

O jeans flare estará entre os mais usados no próximo ano. E a moda boho chic continuará a dominar, segundo a Glamour. Eles ficarão especialmente bem em azul médio e com movimento.

Wide jeans

O wide jeans será uma das maiores estrelas da moda de 2025. Sua silhueta o torna uma peça marcante capaz de elevar até o estilo mais simples em qualquer momento.

Jeans cargo

Um dos jeans da moda que continuará a fascinar no próximo ano é o cargo. As calças de corte simples serão usadas com roupas elegantes e luxuosas para criar looks chiques e contrastantes.

Baggy jeans

O baggy jeans continuará reinando no mundo das calças durante 2025. A peça será usada acompanhada de diversos acessórios e também em diversas cores e acabamentos.

Jeans azul super escuro

Jeans azuis muito escuros também farão sucesso no próximo ano. A peça em questão será uma alternativa à clássica calça preta que alonga o corpo e confere muita elegância a qualquer look.

Jeans skinny

O polêmico jeans skinny aparentemente retornará aos armários das mais bem vestidas em 2025. Pelo menos é o que preveem as escolhas de estilistas como a Maison Margiela.

Jeans reto

O jeans reto é um dos clássicos do guarda-roupa que estará em alta nas primeiras temporadas de 2025. E é uma peça infalível para orquestrar um look sofisticado.

Jeans adornado com strass

As calças jeans também serão usadas com brilho em 2025. E os modelos enfeitados com strass serão uma das grandes sensações em termos de calças deste ano.