Os 10 ‘mandamentos’ de Carolina Herrera para exibir estilo e elegância independentemente da idade

Carolina Herrera é talvez uma das figuras mais fortes do mundo da moda, tanto pelo talento nos seus designs como pelos seus famosos conselhos que procuram ajudar as mulheres a atingir uma idade madura com elegância, desde que sejam eliminadas certas peças de roupa e produtos. beleza com o passar dos anos.

Os 10 mandamentos de Carolina Herrera para ser uma mulher elegante

Muito se fala sobre as polêmicas regras de Carolina Herrera, incluindo a proibição de itens como biquínis, minissaias, jeans e até tênis, porém, há outras dicas que a venezuelana deu para ficar elegante sem proibições e com elementos que podem ser bem mais baratos do que você pensa e você pode até encontrá-lo em seu armário.

Tenha sempre uma camisa branca

A camisa branca se tornou um clássico atemporal no guarda-roupa, a peça perfeita para qualquer look, é tão versátil e combina com tudo, que por isso ganhou um lugar na lista de peças para montar um guarda-roupa cápsula. Então, não se esqueça de adicioná-lo a um de seus looks algum dia.

Camisas brancas Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Esqueça o preto

Carolina Herrera considera a cor preta uma aposta segura para mulheres maduras, porém, propõe o uso de cores vibrantes, texturas como cetim e estampas florais ou listradas, claro, tudo com equilíbrio.

Sempre use maquiagem natural e penteado elegante

A maquiagem que ajuda a realçar sua beleza natural é a preferida da venezuelana, ela propõe realçar apenas os aspectos mais bonitos do seu rosto, sem a necessidade de sobrecarregar seu rosto com muitas cores; Ela também adora o visual clean, por isso prefere um penteado bem polido.

Conselhos de elegância de Carolina Herrera Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Atitude é tudo

Um look bonito não é um look bonito se você não tiver atitude para exibi-lo, por isso Carolina Herrera aconselha sempre uma atitude empoderada, forte e sempre autoconfiante, lembre-se que os looks só fazem metade do trabalho, e atitude refinada é essencial.

Acessórios discretos são mais elegantes

Não é necessário optar por acessórios muito grandes, mas sim recomendar outros bem menores e mais leves, bastando um toque de brilho para manter a elegância e sofisticação.

Incorpore peças sob medida

As peças de alfaiataria foram tudo este ano, e neste caso Carolina Herrera recomenda sempre optar por peças como jaquetas ou calças de alfaiataria, as mesmas que têm refletido o luxo e o glamour dignos do luxo silencioso e do dinheiro antigo.

Conselhos de elegância de Carolina Herrera Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Combine cores neutras

Cores neutras são sempre uma boa opção e sinônimo de elegância, às vezes estilos muito vibrantes podem ser complicados de combinar e não só isso, podem até ser um erro se você não quiser algo que chame muita atenção.

Peças atemporais e clássicas são tudo

Construir um guarda-roupa com peças atemporais é fundamental, por isso os especialistas em moda recomendam a utilização de peças para um guarda-roupa cápsula que permitam combiná-las entre si, além de serem perfeitas para qualquer estação do ano; Eles sempre farão você parecer moderno e moderno.

Conselhos de elegância de Carolina Herrera Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

A cor ideal dos lábios

A cor dos lábios também é importante, por isso Carolina Herrera propõe o uso de tons como vermelho, rosa e nude para uma maquiagem natural, sofisticada e elegante.

Cuidado com as proporções

Tenha cuidado com as proporções ao optar por peças muito largas ou oversized, procure complementá-las com peças mais justas para gerar harmonia e ajudar sua figura a ficar estilizada.