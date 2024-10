Vídeo flagra fenômeno raro no céu que surpreendeu moradores

Um vídeo impressionante flagrou um fenômeno raro no céu que surpreendeu moradores na Bahia.

Conforme detalhado pelo site Metrópoles, um raro ‘arco-íris’ foi registrado por uma jovem no sul do estado, sem local exato informado.

No vídeo, é possível ver o fenômeno natural aparentemente cercado de fogo.

Fenômeno raro no céu que surpreendeu moradores

Captado na semana passada, o registro encantou os internautas e viralizou nas redes sociais.

“Tá tão quente que até o arco-íris pegou fogo”, comentou uma pessoa.

Outra escreveu: “Parece mais uma carruagem de fogo. Espero que tenha sido da paz”.

O flagrante já conta com quase 2 milhões de reproduções no Instagram. Confira o vídeo:

Possível explicação para o ‘arco-íris de fogo’

Ainda de acordo com as informações, o fenômeno ocorre quando a luz solar reflete em um ângulo de 58 graus acima do horizonte.

Com isso, criando um efeito de prisma que exibe um espectro de cores vibrantes.

Com informações do site Metrópoles