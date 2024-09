Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 28 e 4

Uma relação de amizade pode passar a ser algo mais. É a hora em que o amor e amizade se cruzam, fazendo a paixão ser muito mais leal e agradável, então aproveite e trabalhe para manter essa energia.

Touro – Cartas 31 e 2

Cuidado com gente que retorna para a sua vida ou decide entrar nela repentinamente. Tem armação e intenções ruins para o seu lado. Fique de olho nas notícias que chegam.

Gêmeos – Cartas 25 e 14

As vezes as coisas desandam e custa descobrir que foi por culpa de terceiros. No seu caso, é hora de entender que pode ter gente intrometida e atrapalhando uma história de amor em seu caminho; vá atrás de entender isso.

Câncer – Cartas 7 e 27

Você tem olhado para o lado ruim das coisas e caído na melancolia e tristeza. É preciso dar um basta nisso e desatar os nós; por isso entenda aquilo e aqueles que o fazem mal e se afaste sem pena.