Mensagem dos Druidas para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário – Carta Ceridwen

Mudanças se anunciam em sua vida e chegou a hora de não temer as novidades que estão por chegar. Sua inspiração e fertilidade aumentam, o que deve ser levado em conta para nutrir e gerar novos projetos importantes em sua vida com determinação e muita graça. É um momento de conquistas!

Capricórnio – Carta A Roda da Fortuna

Um ciclo está terminando e os sinais ficam ainda mais evidentes marcando os movimentos que darão vida a uma nova etapa. De peito aberto e com a verdade sobre muitas situações em mãos, você não poderá mais se negar a avançar em sua vida.

Aquário – Carta Cernunnos

Momento de estar atento aos movimentos de forma observadora e até mesmo camuflada. Existem muitas coisas acontecendo em sua vida, tanto no seu interior como também na realidade amorosa, familiar e em assuntos do passado. Observe e tira algumas conclusões para elaborar as melhores estratégias.

ANÚNCIO

Peixes – Carta A Força

É preciso estar de pé e determinado, mas também aprenda domar com sutileza tudo aquilo que pode tirar sua vida de controle. Chegou a hora de tomar decisões sábias e bem pensadas para colocar tudo no rumo que deseja, mas isso deve ser feito sem que terceiros o manipulem de alguma forma.