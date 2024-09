Conselho para cada signo do zodíaco finalizar setembro de 2024

Mais um mês está chegando ao fim e é preciso saber como encerrar esta fase da melhor forma. Confira alguns conselhos que podem ajudar:

ANÚNCIO

Áries

Só você pode tomar atitudes positivas perante a sua vida, não se esqueça! Se as coisas não estão indo bem ao seu redor, mude. Se você tropeçar, levante-se.

Touro

Ter alguém amarrado a você o impede de superar seus medos e seguir em frente sozinho – e isso não é justo. Você tem o poder de curar feridas e alcançar conquistas por conta própria.

Gêmeos

Você tem um objetivo a alcançar e deve começar dando prioridade ao que sua intuição considera ser o mais importante.

ANÚNCIO

Câncer

Não perca a fé em si mesmo, nos passos que você está dando que são firmes e decisivos para começar e fazer sua vida mudar positivamente.

Leão

Um sonho não se realiza num passe de mágica, precisa de esforço, determinação e muito trabalho. Você tem todos os elementos para alcançá-lo. Não se preocupe, você superará todos os obstáculos.

Virgem

Você está em um ambiente em mudança e isso o deixa apreensivo. Tranquilidade e paciência para aguentar o que vier daqui para frente. Lembre-se que você não está sozinho nunca.

Libra

Nada deve parar com a sua vontade e o seu desejo de seguir em frente. Qualquer obstáculo que for colocado no seu caminho você superará se caminhar com passo firme e sabedoria.

Escorpião

As responsabilidades que você assumir a partir de agora exigem muita astúcia e concentração. Portanto, não desista se você tropeçar e continue.

Sagitário

Ideias podem mudar vidas. Às vezes basta abrir a porta da criatividade e e deixar a vida o surpreender de forma positiva. Cure as feridas e avance para o sucesso.

Capricórnio

Só quem se arrisca a ir mais longe pode descobrir até onde pode ir e você é corajoso e perseverante para isso. Seja forte em seu caminho e afaste-se de todas as coisas ruins que o cercam ou cercaram.

Aquário

Se tiver que corrigir alguém porque as coisas não vão bem, faça-o, mas com amor e humildade, pois assim manterá tudo da melhor forma.

Peixes

A vida dará algo especial que você precisava para ser feliz, mas é importante não permitir que diferenças ou energias negativas dos outros impeçam de consolidar a sua alegria. Foque primeiro em você!