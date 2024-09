O xamã mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Leão – Carta O Espírito do Urso

Após se sentir cansado e com muitas coisas para resolver, uma energia o ajudará a tirar a força que precisa e finalizar as pendencias. É momento de lembrar que as respostas não chegam quando a impaciência está e é sempre bom ter tempo para descansar, pensar e tirar um tempo somente para si mesmo.

Virgem – Carta O Cavalo Marinho

Saiba acalmar sua mente e coração para aprender a olhar e esperar. A verdade irá aparecer se sua atitude for tranquila, pois agora não existe espaço para dramas e alardes. Quem sabe observar e aguardar sairá ganhando.

Libra – Carta O Espírito do Golfinho

É hora de compreender que nem sempre admitimos o que nos causa dor e as vezes diminuímos os problemas quando na verdade eles são mais profundos do que parecem. Abrace a vulnerabilidade não para ficar em risco, mas sim para deixar a vida fluir sem tanta rigidez e assim mostrar os dois lados da história.

Escorpião – Carta O Espírito do Besouro

Você é pura magia e criação, por isso deve criar coisas novas e aquilo que sempre sonhou. Comece agora, com muita inspiração, segurança de si e criatividade, sem julgar você e suas ideias antes de colocar em prática. Coragem para se destacar!