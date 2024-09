Mulher fica horrorizada ao saber nome do bebê da amiga e afirma que é o ‘pior’ que já ouviu

Uma mulher ficou horrorizada ao saber o nome do bebê da amiga e revelou nas redes sociais que foi o pior que ela já ouviu.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site The Sun, a amiga foi ao Reddit para compartilhar o nome, pois teria ficado muito surpresa com a situação.

Ela escreveu: “[Eu] estava nas redes sociais e acabei descobrindo que minha amiga do ensino fundamental decidiu chamar sua filha de Creeklee.”

Ela então acrescentou: “Acho que esse é o pior nome que ouvi até agora”.

Ela disse que os pais parecem estar seguindo uma tendência específica quando se trata de pensar em nomes únicos e incomuns.

Na postagem, a mulher então deu alguns exemplos de nomes similares que teriam sido melhores.

Com isso, muitos usuários do Reddit opinaram, sendo que alguns consideraram o nome incomum.

ANÚNCIO

No entanto, ainda de acordo com as informações, outros usuários também encontraram que seria um nome criativo e muito fofo.

Com informações do site The Mirror