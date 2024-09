“Cliente é tratado como criminoso”, reclama consumidor de supermercado ao se deparar com política antirroubo ao tentar comprar meias

Um cliente de uma famosa rede de supermercados nos Estados Unidos expressou sua revolta após não conseguir comprar produtos essenciais devido às políticas antirroubo.

Segundo o site The Sun, o Walmart, assim como outros grandes varejistas, decidiu trancar alguns produtos para evitar roubos.

O comprador anônimo compartilhou sua experiência na plataforma X (antigo Twitter) após ter que solicitar a um funcionário que desbloqueasse meias para que pudesse comprá-las.

“Eu já tinha ouvido falar disso e visto o que achei serem imagens editadas no Photoshop, mas realmente vi com meus próprios olhos hoje... MEIAS trancadas em vitrines de vidro no @Walmart”, relatou. Ele ainda comentou: “As lojas físicas estão muito preocupadas em perder negócios para empresas como a @amazon, mas tratam os clientes como criminosos”.

Este consumidor não é o único a enfrentar essa situação ao tentar comprar meias. Outro cliente compartilhou recentemente uma experiência semelhante nas redes sociais, escrevendo: “O Walmart tem todas as meias trancadas. Acabei comprando meias em outro lugar.”

Outros varejistas também começaram a adotar medidas semelhantes, trancando produtos para prevenir furtos. Frequentemente, os clientes precisam apertar um botão e esperar que um funcionário venha ajudá-los no corredor.

Método que acabou gerando debate

Embora o aumento das medidas antirroubo seja frustrante para os consumidores, os varejistas argumentam que são necessárias para combater o aumento dos furtos. Os furtos em lojas cresceram nas principais cidades, com Nova York registrando um aumento de 64% nos incidentes e Los Angeles apresentando um aumento de 61% nos furtos no varejo entre janeiro de 2019 e junho de 2023, de acordo com o Brennan Center.

Ainda da cordo com as informações, apesar do aumento nas grandes cidades, o estudo sugere que os crimes no varejo parecem estar diminuindo, indicando que as medidas antirroubo podem estar ajudando a prevenir furtos.

Com informações do site The Shun