Barista de rede famosa revela hábito irritante que gostaria que os clientes deixassem de fazer imediatamente

Um barista de uma famosa rede de cafeterias compartilhou uma série de ‘hábitos irritantes que os clientes têm e que supostamente deixam os funcionários “furiosos”.

ANÚNCIO

O barista, que trabalha em uma unidade na Europa, recorreu ao popular site de comentários sociais Reddit para criticar clientes que frequentemente cometem os mesmos erros.

Como detalhado pelo site The Sun, o funcionário criticou aqueles que fazem pedidos pelo celular e depois vêm buscá-los sem dizer o nome. Ele destacou que a equipe lida com inúmeros pedidos online e não consegue diferenciá-los se os clientes não compartilharem seus nomes.

De acordo com o barista, muitos clientes esperam que seus itens estejam prontos para retirada, apesar de não fornecerem nenhuma informação.

Ele pediu aos usuários que “parem, cumprimentem, digam seu nome e aguardem se o barista disser que o pedido ainda não está pronto”.

Não ter seu método de pagamento pronto

Além disso, outra reclamação do funcionário foi sobre os clientes que não têm o método de pagamento pronto.

ANÚNCIO

“Realmente ajuda a acelerar as coisas se você tiver seu método de pagamento preparado”, afirmou. Além disso, oferecer dinheiro e um cartão ao mesmo tempo provavelmente não deixará o barista muito feliz.

Ainda de acordo com as informações, a atitude do trabalhador nas redes gerou debate, com alguns comentários apoiando e outros não.

Com informações do site The Sun