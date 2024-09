Cabeleireira revela comentário irritante que odeia ouvir das clientes e viraliza na web

Enquanto muitas pessoas podem permanecer com a mesma cabeleireira por décadas, outras mudam de salão de forma constante.

ANÚNCIO

No entanto, uma cabeleireira foi às redes sociais para alertar sobre uma frase que não deve ser dita a nova profissional – explicando como poderia ser facilmente mal interpretada.

Como detalhado pelo site The Mirror, em um vídeo no TikTok, a profissional @mobilehairdressingguru perguntou: “Quando uma nova cliente diz: ‘Minha antiga cabeleireira costumava fazer meu cabelo assim’. Como você responde?”.

Embora alguns possam pensar: “Então volte para ela”, ela pediu aos profissionais que oferecessem uma resposta mais construtiva para esse comentário irritante.

Ela acrescentou: “Você pode dizer: ‘Em vez de me explicar como sua antiga cabeleireira fazia, que tal me mostrar algumas imagens do que você deseja alcançar? Assim, poderei avaliar se funciona com o seu tipo ou textura de cabelo.’ Em vez de se irritar com o comentário, diga: ‘Entendo que você possa estar nervosa por ter seu cabelo feito por outro profissional, mas você está em boas mãos’. Tranquilize a cliente e ajude a acalmar seus nervos.”

Ela gentilmente lembra que as clientes podem repetir esse tipo de comentário após o corte, dizendo algo como: “Não ficou igual ao que minha antiga cabeleireira costumava fazer.”

Nesse ponto, ela sugere que o estilista considere a possibilidade de que talvez não sejam uma boa combinação.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, ela acrescentou: “Faça o possível para entregar o melhor resultado, e explique educadamente que vocês podem não ser a melhor combinação profissional.”

Com informações do site The Mirror