3 perfumes masculinos COMPLETÕES, acessíveis e ideais para qualquer momento

K Max - Natura (2019)

Bebendo da fonte de uma das mais clássicas fragrâncias masculinas de Natura, K Max apresenta mais potência e versatilidade que seu antecessor. Segundo o youtuber Coloral, do canal ‘Homem Cheiroso’, está entre os melhores aromas frescos das marcar nacional, além de ser versátil, intenso e acessível.

Em sua composição possui as notas de topo em Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são Olíbano, Couro, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta e Cardamomo e as notas de fundo são Xtreme Ambarino, Vetiver, Patchouli, Cedro, Almíscar, Breu-Branco, Cashmeran e Sândalo.

Attar Al Wesal - Al Wataniah (2020)

Se você é fã das fragrâncias árabes, o especialista indica Attar Al Wesal, que possui um estilo elegante, além de ser acessível. Seu aroma lembra até mesmo o clássico importado Ultra Male, de Jean Paulo Gaultier, na opinião do apresentador.

As notas de topo são Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são Canela, Sálvia Esclaréia e Cominho e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Cedro e Patchouli.

Craig - Pocket Parfum (2021)

Um perfume de aroma exclusivo, ideal para aqueles homens que gostam de possuir uma fragrância fora do comum, além de muito elogiada.

As notas de topo são Pimenta, Abacaxi e Bergamota. As notas de coração são Violeta, Couro e Sálvia e as notas de fundo são Ambroxan, Vetiver e Patchouli.

