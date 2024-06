3 perfumes importados icônicos E SUAS VERSÕES BARATAS

Adquirir um perfume importado não é uma tarefa tão simples, ainda mais se você não conhece o aroma deste tipo de perfume. Afinal, não são todas as pessoas que gostam de perfumes que estão dispostas a pagar o quanto esse tipo de fragrância vale, principalmente antes de conhecer seu cheiro, não é mesmo?

ANÚNCIO

Por isso, os perfumes conhecidos como contratipos, que são inspirados em outros tipos de perfume, normalmente importados, podem ser uma boa opção, pois eles costumam apresentar um melhor custo-benefício.

Então se você sempre quis conhecer um perfume clássico importado, dê uma chance para os três listados a seguir, pois segundo o youtuber ‘Matt Fragrance’, eles são as versões baratas de alguns dos perfumes mais icônicos. Confira:

Ace of Spades - Fragrance World/Inspirado em By the Fireplace - Maison Martin Margiela

As notas de topo são Cravo, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas do coração são Castanha, Madeira Guaiac e Zimbro e as Notas de fundo são Cashmeran, Baunilha e Bálsamo do Peru.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos dos anos 90 que AINDA FAZEM SUCESSO

Turathi Blue - Afnan/Inspirado em Vibrato - Sospiro

A nota de topo é Cítricos. As notas de coração são Âmbar e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli e Especiarias.

Celebration - Valentino Viegas/Inspirado em Jubilation XXV Man - Amouage

Nota de saída são Laranja, Lábdano e Olibanum, acompanhadas de Cravo, Mel, Madeira Guaic, Folha de Louro, Trevo, Rosa e Orquídea nas notas de topo e Opoponax, Agarwood, Mirra, Patchouli, Âmbar, Cedro e Musgo de Carvalho nas notas de fundo.

ANÚNCIO

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes masculinos CONTRATIPOS SEDUTORES para você conhecer

⋅ Perfumes bombas: veja 5 fragrâncias masculinas nacionais potentes, com muita fixação e projeção

⋅ Perfumes da Natura ‘reis’ da FIXAÇÃO e do ELOGIO