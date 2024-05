Perfumes da Natura 'reis' da FIXAÇÃO e do ELOGIO

Existe perfume nacional com boa fixação e projeção? Sim, existe! As fragrâncias da Natura a seguir, por exemplo, chamam a atenção pois são bem elogiadas e ainda ficam por muito tempo na pele. As indicações são do Instagram ‘JM Perfumes & Variedades’. Confira!

Una Senses (2018)

As notas de topo são: Cassis e Tangerina. As notas de coração são: Tuberosa, Jasmim e Notas Florais. As notas de fundo são: Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Baunilha, Cedro, Notas Doces, Almíscar, Benjoim, Patchouli e Cashmeran.

Luna Intenso (2018)

As notas de topo são: Groselha Preta, Pêssego e Pera. As notas de coração são: Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

Essencial Oud (2017)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são: Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum. As notas de fundo são: Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Cashmeran, Âmbar Cinzento, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.

Ilía Secreto (2018)

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Ilía Completa (2023)

As notas de topo são: Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Peônia, Rosa, Flor de Laranjeira e Paramela. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Patchouli, Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Essencial Supreme (2019)

As notas de topo são: Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Violeta, Ylang Ylang, Íris, Jasmim Sambac e Rosa Damascena. As notas de fundo são: Baunilha, Ishpink, Almíscar, Patchouli, Sândalo, Mirra, Ambreta, Cenoura e Cedro.