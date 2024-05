Perfumes bombas: veja 5 fragrâncias masculinas nacionais potentes, com muita fixação e projeção

Se para você perfume bom é aquele ‘bomba’, que possui muita fixação e projeção, você deve ficar de olho na lista a seguir. Fugindo do senso comum, o youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, indica 5 perfumes bombásticos, que fixam e projetam muito, sendo algum deles inspirados em fragrâncias masculinas importadas das maiores grifes. Confira!

Club 6 Voyage - Eudora

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Alecrim e Artemísia e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Almíscar, Patchouli, Sândalo e Cedro.

IDEM 57 - Idem Perfumes (Inspirado em Most Wanted Parfum)

A nota de topo é Gengibre e Maçã. no coração traz notas amadeiradas e uma leve fumaça/defumado. No fundo possui Baunilha de Bourbon.

Zephyr - Porto Aroma (Inspirado em Sauvage)

Notas de topo de Pimenta e Bergamota de Calábria. No corpo possui Gerânio, Lavanda, Pimenta de Szechuan, Elemi, Pimenta Rosa, Vetiver e Patchouli e no fundo traz notas de Ambroxan, Elemi e Patchouli.

Essencial Oud - Natura

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Sândalo, Patchouli, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Ambrocenide e Abeto.

Eczzo - Azza Parfums (Inspirado em Dior Sauvage Elixir)

Notas de Topo: Canela, Cardamomo, Noz-Moscada e Toranja. Notas de Corpo: Lavanda e notas de fundo: Alcaçuz, Âmbar, Patchouli, Sândalo e Vetiver do Haiti.

