Perfumes masculinos: os 3 contratipos ideais para quem deseja iniciar uma coleção

Montar um acervo vasto com inúmeros perfumes é o sonho de toda pessoa perfumada. Contudo, para aqueles que ainda estão iniciando uma coleção ou que preferem ter poucas fragrâncias, é preciso pensar bem para que nenhum estilo de aroma fique de fora.

ANÚNCIO

A listagem que você confere a seguir, elaborada pelo youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, traz 5 perfumes ideais para iniciar uma coleção. Além disso, a dica é composta apenas por perfumes contratipos, que trazem um cheiro parecido com o de importados, contudo com melhor custo-benefício. Confira!

Perfume perfeito e sem erro

Moises começa a lista citando o ‘perfume perfeito’, ou seja, é aquele que é quase impossível você ou quem sentir seu aroma não gostar ou não elogiar. YOURSELF, de Azza Parfums, é contratipo de MYSLF, de Yves Saint Laurent, um dos perfumes da atualidade que mais se destacam.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes importados icônicos E SUAS VERSÕES BARATAS

Perfume elegante e maduro

Essa categoria é mais indicada por quem já conhece um pouco de perfumes, pois costuma apresentar aromas mais maduros e não tão agradáveis a todos os olfatos. Neste caso o youtuber indica Eau de Code, da marca RC Loja, contratipo de Armani Code, um dos perfumes importados obrigatórios para os homens.

Perfume para o calor

Se a sua busca é por um perfume versátil, porém refrescante e que se encaixa em dias quentes, Zephyr, de Porto Aroma, cumpre essa função e ainda fixa bastante. É inspirado em Dior Sauvage tradicional.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ANÚNCIO

LEIA MAIS:

⋅ As versões baratas dos MELHORES PERFUMES DO MUNDO

⋅ 4 ÓTIMOS PERFUMES masculinos de O Boticário

⋅ Perfumes masculinos dos anos 90 que AINDA FAZEM SUCESSO