Perfumes femininos DIFERENTES para quem cansou de aromas parecidos

Encontrar uma fragrância de perfume exclusiva é quase uma tarifa impossível, já que, devido às notas semelhantes, muitas fragrâncias acabam se parecendo entre si.

Contudo, ao fugir das clássicas casas de perfumaria nacional, como Natura, O Boticário, entre outras, é possível encontrar aromas diferenciados e atrativos, sem perder a qualidade.

A lista a seguir, elaborada pela youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, tem como objetivo superar este desafio. Confira os perfumes nacionais diferentes para quem cansou de fragrâncias iguais.

Amburana - L’Occitane Au Brésil (2018)

Começando por Amburana, de L’Occitane Au Brésil, Suzy explica que seu aroma é marcante, unindo um estilo cremoso com um cheiro de floresta seca.

As notas de topo são Carambola, Noz-moscada e Mandarina. As notas de coração são Gardênia, Canela, Flores Cítricas e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Almíscar e Styrax.

English Rose - Mahogany (2009)

Um perfume mais antigo, lançado em 2009, e que traz um aroma limpo, com a nota principal sendo a rosa.

As notas de topo são Rosa, Jacinto, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Rosa Rosa, Gerânio, Magnólia e Pêssego e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Química de Humor - Natura (2019)

Mesmo fazendo parte de uma das marcas de perfumes mais famosas do Brasil, Química de Humor foge de um padrão de aroma, segundo a especialista. Ideal para mulheres que curtem cheiro de natureza.

As notas de topo são Romã, Pimenta Rosa, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Ameixa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Rosa e Violeta e as notas de fundo são Cedro, Patchouli, Sândalo, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Benjoim e Baunilha.

Dama da Noite Estrelada - L’Occitane Au Brésil (2023)

Outro perfume de L’Occitane Au Brésil, Dama da Noite Estrelada é um perfume mais jovem, ideal principalmente para meninas adolescentes, pois traz um aroma floral doce fácil de agradar. A única crítica da youtuber é em relação à fixação, que deixa a desejar.

As notas de topo são Frésia, Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Dama-da-Noite, Heliotrópio, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale.e as notas de fundo são: Fava Tonka, Patchouli e Almíscar.