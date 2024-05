Perfume masculinos: 4 fragrâncias nacionais DELICIOSAS e CHAMATIVAS

Conhecer perfumes novos é importante, principalmente se você ama andar com um aroma exclusivo, mas que vai te render muitos comentários.

Segundo o youtuber Junior Barreiros, os perfumes a seguir foram destaques no último mês. Entre clássicos e inspirados, estas seriam as melhores fragrâncias para você apostar no sentido aroma diferenciado. Confira!

Peach - Par Fun

Inspirado em Bitter Peach de Tom Ford

Sua nota predominante é o pêssego, e o youtuber Junior Barreiros compara seu aroma ao de um suco ‘Tang’. De acordo com o especialista, a fragrância também se encaixa perfeitamente em peles femininas, sendo inclusive a sua preferência.

The Trophy Elixir - In The Box Perfumes

Inspirado em Invictus Victory Elixir

Um perfume totalmente masculino e refinado, ideal para a balada. Possui notas de Pimenta Preta, Lavanda e Cardamomo na saída. No corpo traz Incenso e Patchouli e finaliza com Fava de Baunilha e Fava Tonka.

Vinci - Thera Cosméticos

Inspirado em Amouage Reflection Man

Amadeirado e floral, traz na composição as Notas de saída em Alecrim, Pimenta Rosa e Petitgrain. Notas de Corpo em Jasmim, Néroli, Raíz de Orris e Ylang Ylang e notas de fundo de Sândalo, Vetiver, Cedro e Patchouli.

Águas de Verao Cavalheiros - Companhia da Terra

Um perfume nacional 100% autoral. Ideal para homens que curtem um aroma mais retrô, já que foi lançado em 1976. As notas de topo são: Cravo, Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Patchouli, Mirra e Canela. As notas de fundo são: Vetiver, Almíscar e Baunilha.

