Perfumes masculinos que todo homem ‘mulherengo’ usa; fique esperta!

As pessoas podem fazer várias leituras sobre você somente pelo determinado tipo de perfume que você utiliza.

Existem aquele perfumes adocicados e que exalam à quilômetros, ideais para quem gosta de chamar a atenção e se tornar o centro dos comentários do ambiente.

Há também aquele perfume mais cítrico, suave e refrescante, normalmente utilizado por pessoas que gostam de conforto e de se sentir cheiroso, independentemente se outras pessoas vão sentir o cheiro ou não.

Contudo, existe um tipo de aroma que é preciso tomar cuidado: os perfumes mulherengos. De acordo com o youtuber ‘Junior Barreiros’, as fragrâncias a seguir são utilizadas por homens ‘que estão na maldade’, e que com certeza não querem compromisso com ninguém.

Neste caso, você tem duas opções: ou partir para cima se você estiver na mesma intenção ou correr, caso não seja o tipo de pessoa que te agrade. Confira!

1 Million - Paco Rabanne (2008)

Clássico dos clássicos, este perfume é um dos primeiros importados que entra em uma coleção masculina. Devido a sua fama, é até mesmo enjoativo, já que toda mulher teve alguém na sua vida que utilizava este perfume, não é mesmo?

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

212 VIP Men - Carolina Herrera (2011)

Na mesma linha do perfume anterior, 212 VIP Men também é um dos aromas masculinos mais vendidos e conhecidos do mundo.

As notas de topo são Maracujá, Lima, Pimenta e Gengibre. As notas de coração são Vodka, Gin, Hortelã e Especiarias e as notas de fundo são Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas.

Malbec - O Boticário (2004)

Se 1 Million é a fragrância importada número um entre os homens mulherengos, Malbec é o clássico nacional do mesmo tipo de pessoa.

As notas de topo são Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Mandarina, Cassis, Limão de Amalfi, Folha de Violeta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Patchouli e Sândalo e as notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.

Dark Temptation Chocolate - AXE (2013)

De acordo com Junior Barreiros, este perfume é o do homem exibido, que ama gastar na balada e que não investe nem ao mesmo em um perfume. Este produto na verdade é um antitranspirante, mas muito utilizado por homens no lugar de uma fragrância.

As notas de topo são Cereja, Pera, Gengibre e Coentro. As notas de coração são Pimentão Vermelho, Sálvia e Manjericão e as notas de fundo são Chocolate amargo, Baunilha, Chantilly, Âmbar e Patchouli.