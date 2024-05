Perfumes masculinos novos que você precisa conhecer

Se você está afim de renovar sua coleção de perfumes e não sabe por onde começar, que tal seguir as dicas de um especialista? De acordo com canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, estas fragrâncias listadas foram as preferidas de abril deste ano.

6º RUNNING SPORT PARFUM BRASIL

Notas de Topo: Aldeídos, Notas Oceânicas, Laranja e Tangerina. Notas de Coração: Pimenta, Néroli e Cedro e notas de Fundo: Fava Tonka, Âmbar, Baunilha, Vetiver, Almíscar Branco e Resina de Elemi.

05º GL EMBAIXADOR

As notas de topo são Cravo-da-Índia, Violeta e Lima. As notas de coração são Canela, Caramelo, Lavanda e Fruta Cristalizada e as notas de fundo são Baunilha, Camurça, Fava Tonka, Âmbar, Vetiver, Cedro e Madeira Guaiac.

04º NATURA K MAX

As notas de topo são: Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são: Olíbano, Couro, Lavanda, Junípero ou zimbro, Violeta e Cardamomo e as notas de fundo são: Xtreme Ambarino, Vetiver, Cedro, Patchouli, Breu-Branco, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

03º ALI POCKET PARFUM

Notas de topo: Mandarim, Bergamota e Cardamomo. Notas de Coração: Folhas de violeta, lavanda e sálvia e notas de Fundo: Benzoim, Madeira de cedro e Patchouli Duo.

02º AZZARO CHROME PARFUM

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Sálvia e a nota de fundo é Resina de Abeto.

01º GENTLEMAN SOCIETY EXTREME GIVENCHY

As notas de topo são: Hortelã Picante, Noz-moscada e Sálvia Esclaréia. As notas de coração são: Café, Raíz de Orris, Narciso francês, Vetiver de Madagascar, Vetiver do Haiti e Vetiver e as notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Sândalo Australiano e Cedro do Himalaia.

