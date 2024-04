Perfumes masculinos: top 4 da Natura que podem ser usados em qualquer situação

Se você se considera um grande fã da perfumaria nacional, provavelmente está sempre em busca de consumir conteúdos deste tipo e entender a opinião, principalmente de especialistas, sobre quais são seus perfumes preferidos, correto?

Pensando nisso, na lista a seguir você confere 4 fragrâncias masculinas da Natura que, segundo Bruno Torres, youtuber que fala sobre perfumes, são os seus preferidos. Além disso, cada perfume serve para uma ocasião diferente. Confira!

Versátil- Homem Essence

O perfume ideal para você ter sempre na mochila, segundo Bruno Torres. É um perfume que abre fresco e cítrico, mas que não deixa o amadeirado de lado. É versátil, mas que entrega qualidade.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e s notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Baladeiro - Homem Corag.io

Uma fragrância mais noturna e baladeira. Após a evolução, se assemelha ao importado Million, uma das fragrâncias importadas mais famosas entre os homens.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Pimenta Rosa, Maçã, Toranja, Bergamota e Hortelã. As notas de coração são Rosa, Couro, Lavanda, Angélica e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Cumarina, Âmbar, Ládano e Cedro.

Romântico - Homem Sagaz

De acordo com o youtuber, este é um perfume com um aroma autêntico e de muita qualidade. Após a abertura apimentada, se transforma para um aroma frutado e mais calmo. Sua fixação é outro ponto positivo, porém não projeta tão bem.

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

Elegante - Essencial Único

Considerado um dos melhores perfumes nacionais de 2022 por diversos especialistas em perfumes. É uma fragrância elegante e noturno.

As notas de topo são Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Ládano, Benjoim, Baunilha, Opoponax e Almíscar.