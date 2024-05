Perfumes femininos para você utilizar e se sentir UM MULHERÃO, poderosa e rica!

Se você se sente uma mulher poderosa e gosta de atrair olhares por onde passa, você deve prestar atenção na combinação perfeita entre look e perfume.

Além de uma roupa marcante, é preciso caprichar bem no aroma, para que todos percebam que você é um mulherão! E se você quer saber quais as fragrâncias que mais passam essa vibe, veja a lista a seguir criada por ‘Poliana Oliveira’, que traz 7 perfumes marcantes e cheios de personalidade.

Coffee Woman Sense - O Boticário (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Gengibre Indiano, Cassis, Mandarina, Maçã e Quincã. As notas de coração são: Pétalas de Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia, Jacinto e Pele. As notas de fundo são: Âmbar, Patchouli, Ládano e Violeta.

Tododia Cereja e Avelã - Natura (2014)

As notas de topo são: Cereja, Romã, Pimenta Rosa, Limão, Toranja, Maçã, Pera, Lichia, Amora, Damasco, Iogurte e Gelo. As notas de coração são: Avelã, Peônia, Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim, Gardênia, Flor de Ameixa e Manga. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Sândalo, Amêndoa, Almíscar, Castanha, Mel, Chocolate, Nutella e Algodão-Doce.

Una Artisan - Natura (2017)

As notas de topo são: Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Bergamota, Pimenta Rosa e Tagetes. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Baunilha, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

Nativa SPA Orquídea Noire - O Boticário (2023)

Possui notas de Orquídea, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Absinto - Água de Cheiro (1987)

A nota de topo é Tuberosa. A nota de coração é Anis. A nota de fundo é Baunilha.

LADYTOWN SENSUALLY - Primacial

Notas de topo: Tangerina e Bergamota. Coração: Pimenta Rosa, Gardênia, Rosa e Violeta e fundo: Algodão Doce, Baunilha, Sândalo, Patchouli, Caramelo e Musk.

