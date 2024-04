Perfumes femininos da Natura que ESBANJAM CLASSE e LUXO

A casa de perfumes Natura é uma das mais clássicas do Brasil. Entre as milhares opções de fragrâncias disponíveis da marca, algumas se destacam, sejam elas lançadas na década de 90, como o Essencial Clássico, ou surgida recentemente, como a Luna Viva, de 2023.

O importante é saber que, diversas dessas fragrâncias podem ser bem elegantes e luxuosas, fazendo a vez até mesmo de perfumes importados.

De acordo com a youtuber Thaís Nakatu, do canal ‘Use Comigo’, as 5 fragrâncias a seguir são as mais ‘classudas’ da empresa. Confira!

Luna Rosé (2015)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Notas Verdes, Bergamota, Limão Siciliano, Notas Aquosas e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Violeta, Lírio-do-Vale e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Vetiver, Cedro, Patchouli da Indonésia, Sândalo e Fava Tonka.

Ilía (2015)

As notas de topo são: Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Bergamota, Limão e Toranja Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Gardênia, Peônia, Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Biografia Assinatura (2019)

As notas de topo são: Amêndoa, Mandarina e Pera. As notas de coração são: Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa. As notas de fundo são: Priprioca, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

Essencial (1995)

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Pêssego, Rosa Chá, Gengibre e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Caramelo e Sândalo.

Luna Viva (2023)

Possui notas de Tuberosa, Flores Brancas, Jasmim, Breu-Branco e Lírio-do-Vale.

