Os 5 perfumes indispensáveis para se sentir fresca na temporada de calor

Assim como adaptar suas roupas para ficar mais confortável e adequado à estação climática, pois a fragrância também não pode ser deixada de lado, lembre-se de que isso também te representa. O mercado oferece uma grande variedade de opções.

ANÚNCIO

É importante que, ao escolher uma fragrância para esta temporada, você se baseie em notas frutadas e florais, pois costumam ser muito mais frescas, como aquelas com notas de jasmim, rosa, lírio do vale, peônia ou flor de cerejeira, que evocam a sensação da natureza em plena floração.

As críticas também se tornam protagonistas neste período, pois dão uma sensação de energia e vitalidade. Procure fragrâncias com toques de limão, laranja, tangerina, toranja ou frutas tropicais, que adicionem frescor e alegria ao seu dia. Antes de escolher, leve em consideração a ocasião em que será usado e que se adapte mais à sua personalidade.

Recomendados

A criadora de conteúdo e especialista em fragrâncias, Irasema, compartilhou em seu canal do Youtube, Memórias de um perfume, algumas alternativas para lidar com o calor este ano.

‘Green Tea’ por Elizabeth Garden

Irasema afirma que se trata de uma combinação de toranja com tangerina, mas também tem uma combinação de romã com framboesa; erva-mate que lhe dá um amargor leve, e termina com um cheiro amadeirado. Destacou que é um cheiro de moderado a suave.

‘Mimosa Coriandro’ de Adolfo Domínguez

"É uma fragrância que eu dou nota 10. Possui uma mimosa, que é naturalmente doce, mas não é exagerada, está apenas começando a florescer, é doce, mas ao mesmo tempo refrescante. Tem jasmim e toranjas, estas últimas adicionam um frescor delicioso", explicou a especialista em perfumes e águas de colônia.

‘Jardín a Nova York’ por Gloria Vanderbilt

É um perfume que mistura flores como gardênia, jasmim, neroli e flor de laranjeira. É uma fragrância floral amadeirada, que pode ser usada tanto em ocasiões formais quanto em casuais. Além disso, é acessível.

‘Women Extreme’ da Hugo Boss

Para as mulheres que preferem aromas frutados, esta é uma boa opção para a primavera. Irasema descreve-o como um aroma a sabonete de frutas ácidas, pois contém amora ácida, jasmim, tangerina, bergamota, chá preto e madeira de cedro. Está no mercado desde 2016.

‘Be Delicious’ da DKNY

Um clássico é esta fragrância, que cheira a pepinos frescos com maçã ácida, toranjas e a frescura de magnólias e âmbar, com um toque de cedro. Este perfume foi lançado há 20 anos, mas continua mais atual do que nunca.