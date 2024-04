Perfumes femininos: estilos de fragrâncias que TODA MULHER deveria conhecer um dia

É sempre bom consultar a opinião de um especialista, principalmente no quesito produtos de higiene e beleza feminina, não é mesmo? Por isso, se você é louca por perfumes e está afim de conhecer novas fragrâncias, preste bem atenção na lista apresentada neste texto.

Segundo o canal do Youtube ‘Cheiros e Dicas’, da youtuber Lucineia Rocha, as fragrância a seguir são obrigatórias em uma coleção feminina, pois são as mais essenciais para cada tipo de ocasião.

Floral

Anni - O Boticário (2010)

As notas de topo são: Frutas Tropicais, Damasco, Mandarina e Limão Siciliano. As notas de coração são: Jasmim, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Recomendados

Cítrico

Donna - La Rive

As notas de topo são: Limão e Jacinto. As notas de coração são: Macieira e Jasmim. As notas de fundo são: Cedro e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos baratos, suaves e ideais para quem trabalha com o público

Assabonetado

Accordes - O Boticário (1998)

As notas de topo são: Flor de Laranjeira, Prunela, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa Vermelha. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Elegante

Elysée Blanc - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Lírio-do-Vale e Rosa Damascena. As notas de fundo são: Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Adocicado

Sesto Senso in Amore - JAFRA (2023)

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Cedro e Âmbar.

Adocicado leve

Brille Mais - Jequiti (2022)

As notas de topo são: Pera, Damasco, Lichia e Bergamota. As notas de coração são: Angélica, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar Branco, Sândalo e Patchouli.

Noturno

Kriska Drama - Natura (2017)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são: Pralinê, Jasmim, Flores Brancas e Peônia. As notas de fundo são: Patchouli, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 hidratantes baratos para usar no lugar de perfumes