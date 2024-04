Calça Pantacourt: como ter um visual elegante em qualquer ocasião

A calça pantacourt se tornou um item essencial no guarda-roupa feminino, conhecida por seu corte mais curto e ampla nas pernas. Para vestir essa peça com elegância, listamos a seguir algumas dicas de como incorporá-la no seu estilo. Continue a leitura e saiba mais!

Escolha o tecido certo

Prefira tecidos fluídos como linho, seda ou crepe, que dão um caimento mais elegante e são perfeitos para um look sofisticado.

Combine com sapatos adequados

Sapatos de salto alto são uma ótima escolha para alongar a silhueta, especialmente com pantacourts que tendem a encurtar visualmente as pernas. Sandálias de tiras ou sapatos de bico fino são opções elegantes.

Invista em acessórios que combinem

Cintos podem ajudar a definir a cintura e adicionar um toque de sofisticação ao conjunto. Escolha opções finas para um look mais delicado, ou cintos largos para um look mais ousado.

Use tops variados como conjunto

Para um look harmonioso, combine a pantacourt com tops que equilibrem a silhueta. Tops justos ou blusas levemente soltas, mas não muito volumosas, funcionam bem.

Aposte em estampa e cor

Se a pantacourt for estampada, mantenha o restante do look em cores neutras para não sobrecarregar a aparência. Calças de cores sólidas permitem maior liberdade para brincar com estampas e cores na parte superior.

Seguindo essas dicas, você poderá criar looks elegantes e modernos com sua calça pantacourt, ideal para diversas ocasiões, desde o ambiente de trabalho até um evento especial.