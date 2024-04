Sapatilhas ou sapatos Mary Janes? Qual é a melhor opção de acordo com os outfits que você quer combinar

Novos tipos de sapatos estão dominando as tendências e desbancaram os saltos altos, pois são mais confortáveis e proporcionam um estilo elegante e moderno.

Trata-se dos sapatos Mary Janes que têm um design feminino, elegante e um salto pequeno com uma ou duas tiras no peito do pé, semelhantes aos sapatos que usávamos na escola.

E as sapatilhas, que são um estilo de sapato plano e fechado na frente que pode ser sem salto ou estilo bailarina, e estão disponíveis em diferentes cores.

Dependendo do visual que você vai usar, você pode usar os mary janes ou as sapatilhas, e é por isso que aqui especificamos para que você tenha uma ideia e possa combiná-los com suas roupas em 2024.

Minissaia com blazer e sapatos Mary Janes

Quando você escolher usar um look de mini-saia com suéter ou camiseta e blazer, a melhor opção é usar sapatos Mary Janes, pois eles acrescentam elegância e estilo.

E elevarás o teu visual se adicionares umas meias-calças para um visual mais formal e sofisticado, por isso será a opção certa.

Calças de ganga e camisola com sapatilhas

Agora, se o visual que você vai usar combina com jeans e um suéter ou camisa, é melhor combinar com sapatilhas.

E ficará muito bem, elevará o seu visual e fará uma combinação entre formal e informal sem perder a classe e o estilo.

Vestido curto e jaqueta de couro com sapatos mary janes

Se quiser usar um vestido curto, a melhor opção é combiná-lo com sapatos mary janes clássicos pretos para um visual que se destaque e seja sofisticado.

A este visual, podes adicionar um casaco de couro oversized ou curto, dependendo do teu gosto, em tom preto e terás o outfit perfeito para brilhar.

Saia midi e camiseta com sapatilhas

Também podes usar uma saia midi estampada ou simples com uma camiseta e sapatilhas para um visual confortável e elegante.

Este conjunto pode ser complementado com uma bolsa chique, um cinto largo e óculos e joias.

Vestido camiseiro e sapatos Mary Janes

Se você vai usar um vestido camiseiro midi como fez Kate Middleton, então a melhor opção será os sapatos Mary Janes.

Isso permitirá que você pareça ter pernas mais longas e estilizadas, e lhe dará um visual muito elegante e confortável sem precisar usar saltos altos.