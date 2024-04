Cientistas explicam a realidade de caminhar descalço

Crescer em um país tropical tem muitas coisas boas, como desfrutar da praia, de suas águas frescas, das cores, das frutas, da alegria das pessoas, sim, mas também o calor durante todo o ano pode nos incentivar a andar descalços sempre que temos a oportunidade.

Andar descalço oferece uma infinidade de sensações maravilhosas, desde liberdade e frescor, até um contato especial com a natureza. Até se diz que andar descalço em um jardim ou na areia pode nos ajudar a passar por episódios de ansiedade ou depressão.

Caminhar descalço

No entanto, também é verdade que, à medida que envelhecemos e compreendemos melhor os perigos que podem estar escondidos no terreno - incluindo infecções - ficamos menos propensos a fazê-lo. Podemos nos machucar ou, pior ainda, entendemos a angústia de nossas avós quando nos pediam para calçar porque "os pés ficariam largos ou feios". E assim, tudo se torna um dilema de vida e costumes.

Recomendados

O certo é que andar descalço, em terrenos e condições adequadas, oferece benefícios, mas como tudo na vida é uma questão de equilíbrio, também tem algumas desvantagens.

Questão de terreno e condições

Para obter benefícios da caminhada descalço, uma das recomendações mais comuns é fazê-lo na areia. Não é incomum que pediatras ou ortopedistas recomendem isso para crianças; também, adultos que procuram aliviar lesões no tornozelo ou fortalecer as pernas acham essa prática benéfica, segundo o especialista Víctor Hernán no portal Fisiolution, a areia oferece uma instabilidade constante que estimula o sistema músculo-esquelético, o que leva ao fortalecimento dos músculos e à otimização do equilíbrio.

Além disso, por ser um terreno macio com capacidade de absorção, protege as articulações de impactos e se somarmos a isso os benefícios relaxantes que os cenários de areia oferecem, o resultado é um exercício quase perfeito. No entanto, essa prática não é ideal para todos. Na verdade, pode ser prejudicial para pessoas com patologias nos pés ou lesões, portanto, se buscamos reabilitação, é melhor consultar um especialista.

Calos melhor que solas

Por outro lado, um estudo publicado na revista Nature comparou a sensibilidade e capacidade de proteção das calosidades dos corredores descalços no Quênia, com corredores com tênis nos Estados Unidos. Os resultados foram surpreendentes: embora as calosidades tenham tanta sensibilidade quanto a pele macia; elas podem proteger o pé e até mesmo o restante de nosso esqueleto porque os pés descalços indicam melhor a força com a qual batem no chão.

Isso coincide com outra pesquisa publicada na revista Arthritis & Rheumatology que concluiu que andar descalço reduz a pressão exercida sobre as articulações em pessoas com osteoartrite no joelho.

Adicionalmente, foi comprovado que o calçado que usamos afeta de forma significativa a maneira como caminhamos. Quem usa saltos altos sabe muito bem disso, pois o tipo de calçado pode impactar nossa saúde.

Por outro lado, é importante ter em mente que nem todos os lugares são adequados para obter os benefícios de andar descalço. É ideal que sejam superfícies macias, que não estejam muito quentes, que absorvam o impacto e que não representem algum perigo oculto. Uma opção segura também pode ser fazê-lo em ambientes internos, por exemplo, em cima de um tapete.

Desvantagens

As desvantagens estão principalmente relacionadas se você tiver alguma condição de saúde importante, como diabetes. Neste caso, é preciso ter cuidado especial, pois é possível que, devido ao entorpecimento nos pés, você não sinta quando se machuca, e uma ferida nessas condições pode ter graves consequências.

Da mesma forma, se você tiver problemas de circulação ou patologias nos pés, é fundamental consultar um especialista sobre essa e qualquer outra prática física. O médico é a pessoa certa para nos indicar a maneira mais eficaz de melhorar nossa marcha, fortalecer nossos músculos e cuidar de nossa saúde.