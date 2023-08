As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (28), segundo o tarot

Mais um dia começou e para conferir qual a mensagem das cartas do taro para o seu signo, basta buscá-lo na lista a seguir. As revelações do dia são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A segunda-feira (28) será marcada por uma mudança em seu trabalho, algo que resultará em ainda mais pressão. Além disso, o universo te ajuda a se curar das dores deixadas por um amor do passado.

Capricórnio

É hora de ser mais prático no campo profissional, pois o perfeccionismo só irá te prejudicar.

Quando falamos sobre o campo amoroso, esta será uma temporada tranquila, mas que deve mudar em breve.

Aquário

Dois pontos devem marcar o início da semana da pessoa de Aquário: Primeiro: você passará por uma mudança no campo profissional, algo que pode te deixar receoso no começo, mas verá que tudo sairá bem e como mudará de opinião; Segundo: esteja aberto, pois um amigo trará uma mensagem especial que vai te ajudar bastante.

Por sua vez, as cartas do tarot deixam um conselho: evite discussões em sua vida, principalmente aquelas que envolvem problemas que podem ser evitados.

Peixes

A segunda-feira (28) da pessoa de Peixes será bastante tranquila, assim que aproveite para descansar.

Sobre o amor, você sentirá necessidade de conhecer gente nova.

