Qual a frequência correta para lavar o cabelo? Veja o que dizem os especialistas

Com qual frequência você lava o cabelo? Essa é uma dúvida frequente entre as pessoas e que não existe um consenso nem mesmo entre os especialistas.

Para alguns, lavar os fios uma vez por semana é o necessário, mas é preciso escolher um bom shampoo e fazer com o que o cabelo aceite a frequência.

Contudo, para alguns estudiosos das madeixas, quem possui um cabelo extremamente seco deve lavá-lo com mais frequência para que não perca a umidade natural com o tempo.

Em entrevista ao site Vogue, a cabeleireira Rosi Fernandez, diretora do salão Ananda Ferdi, em Madri, aconselha a não ficar mais de uma semana sem lavar o cabelo, pois “os folículos ficam entupidos e não oxigenam”.

A cabeleireira também comenta que um dos principais inimigos do cabelo é a poluição. Mesmo com aparência de limpo, a fumaça pode deixá-lo sujo.

“Pode parecer que o cabelo está limpo, mas com poluição, suor, fumaça de tabaco... o cabelo fica saturado”, explica Fernandez.

Indo direto ao ponto, segundo Rosi, caso o cabelo seja lavado menos de duas vezes por semana, os folículos podem acabar ficando entupidos, trazendo problemas aos fios e ao couro cabeludo, como descamação, coceira, caspa e queda de cabelo.

Frequência ideal

Não existe uma regra geral e o local em que você vive pode interferir na frequência ideal, além do estilo de vida.

“Não é a mesma coisa morar em uma cidade com muita poluição do que morar no campo”, diz Fernandez.

“O clima, andar de moto ou de carro, praticar esportes, a qualidade da água usada para lavar… No entanto, mesmo quando o cabelo está seco e grosso, os especialistas aconselham a lavagem pelo menos duas vezes por semana para remover todos os resíduos que podem se acumular no couro cabeludo e que saturam e enfraquecem o cabelo. Um bom enxague dá brilho ao cabelo”, conclui.

