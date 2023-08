Os signos que entram em recuperação extrema para superar o ex

Quando se trata de superar um término, alguns signos podem fazer isso de forma mais fácil do que outros.

Confira quais são:

Áries

Como toma atitudes sem pensar com profundidade, o ariano pode usar o período pós término para pensar em tudo o que aconteceu no relacionamento e nas últimas trocas com o ex. Ele entra em uma maratona de recuperação benéfico, mas precisa ter cuidado caso seu impulso seja viver loucamente para recuperar o tempo perdido ou tentar curar a saudade com atitudes inconsequentes.

Câncer

O canceriano forma uma conexão profunda com as pessoas que ama e por isso é tão difícil para ele desapegar. Junto a amigos e outras pessoas queridas, ele entra em uma intensa recuperação para retomar sua vida e criar novas rotinas que preencham seu coração. Pode

Escorpião

O escorpiano pode nutrir um sentimento muito vingativo e machucado dependendo do término, o que o faz não seguir em frente pela mágoa presente. Quanto mais injustiçado ele se sentir, mas precisará trabalhar seus sentimentos e feridas abertas para poder curar o coração, voltando a abri-lo e dando novas oportunidades ao amor.

Peixes

O pisciano ficará em recuperação após um término, pois passa pelas fases sentindo e compreendendo as emoções e memórias. Ele vivenciará os sentimentos e pode se deixar levar pelas lembranças boas que a relação deixou, mesmo que o final não seja tão positivo assim. Até começar a desapegar, pode demorar, principalmente com a nostalgia presente.

Confira também:

Os signos do zodíaco que mais encaram amores distantes

Os signos que nunca atraem apenas um pretendente

Os signos que estudam o comportamento de quem amam