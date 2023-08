Concorda? Estes são considerados os melhores perfumes masculinos importados de todos os tempos

Você está buscando perfumes importados, mas fica em dúvida em qual investir? A lista a seguir pode te ajudar.

‘Matt Fragrance’, um canal no Youtube, especializado em perfumes, listou os 6 melhores perfumes masculinos importados de todos os tempos, na sua opinião. Confira a seguir.

Allure Homme Sport - Chanel (2004)

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Allure Homme Sport Eau Extreme Chanel (2012)

As notas de topo são Mandarina, Hortelã, Cipreste e Sálvia. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Ultra Male - Jean Paul Gaultier (2015)

As notas de topo são Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli e Cedro.

Armani Code Eau de Parfum Giorgio Armani (2021)

As notas de topo são Lavanda, Limão e Bergamota. A nota de coração é Fava Tonka e as notas de fundo são Baunilha, Camurça, Almíscar e Cedro.

Sauvage Dior (2015)

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Bleu de Chanel (2010)

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

