Confira os 4 perfumes nacionais mais elogiados e de marcas diferentes

Em virtude da grande quantidade de perfumes disponíveis para a venda, seja nacionais ou importados, fica difícil escolher um de cada empresa para representá-la.

Porém, o youtuber ‘Ander Style Perfumes’, listou os 4 perfumes nacionais que, em sua opinião, são os mais elogiados de cada empresa nacional. Confira.

Essencial Oud Vanilla - Natura

Com um um aroma especiado, essa fragrância é ideal para aquelas mulheres que gostam de perfumes potentes e amadeirados. Além disso, traz um fundo de baunilha quase imperceptível.

As notas de topo são Priprioca, Açafrão, Pimenta Preta, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Mate, Rosa, Jasmim, Lírio-do-Vale e Peônia e as notas de fundo são Vanilla Bahiana, Madeira Guaiac, Incenso, Âmbar, Bálsamo de Gurjan, Patchouli, Sândalo, Cedro, Breu-Branco e Almíscar.

Luxe - Klauk

Contratipo de Roja Haute Luxe, de Roja Dove, é um perfume chipre floral, com um aroma que lembra um “sabonete de luxo”, conforme explicado por Ander. Possui um altíssimo poder de fixação, por isso suas borrifadas devem ser conscientes.

Sua notas de topo são Bergamota. No corpo possui Rosa de maio, ylang ylang e jasmim e no fundo Musgo de carvalho, canela, baunilha, gengibre, benjoim, trevo, íris, patchouli e ádano,

Tonka - Granado

Uma das empresas nacionais mais antigas no ramo de perfumaria, Granado traz Tonka, com um aroma abaunilhado e com o destaque para o coco.

As notas de topo são Coco, Cumarina e Notas Amadeiradas. As notas de coração são Coco, Fava Tonka e Madeira de Âmbar e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Make Me Fever Gold - Mahogany

Um dos perfumes mais clássicos da Mahogany, possui um aroma elegante rosado de alta fixação.

As notas de topo são Lichia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e as notas de fundo são Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

