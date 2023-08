Cortes de cabelo para mulheres com rosto redondo e pescoço curto: 5 estilos que alongam o rosto

Mulheres de rosto redondo e pescoço curto não gostam muito desse detalhes, pois dão destaque aos seus maxilares, o que, apesar de não acreditarem, pode ser disfarçado com um bom corte de cabelo.

Existem 5 estilos que destacam os melhores traços do rosto e da figura, assim como também escondem ou disfarçam algumas características que não são muito apreciadas, como bochechas e pescoço curto.

Se você tem o rosto redondo e quer uma mudança de visual que ajude a melhorar as suas feições, então dê uma olhada nestes 5 estilos e escolha o que mais lhe agradar.

Bob ondulado

É um dos cortes mais favorecedores para mulheres de rosto redondo, não precisa de muita manutenção e consiste em usá-lo acima dos ombros, preferencialmente com alguns cachos naturais e franjas. Nas mulheres com cabelo liso, a melhor opção é pentear com ondas suaves e contornos arredondados para disfarçar as bochechas e alongar o pescoço.

Corte reto

Se você é uma dessas mulheres que não querem perder o comprimento do cabelo, o corte reto sem franjas e sem camadas favorece os rostos arredondados.

Cabelo Ondulado Assimétrico

Um corte assimétrico com cachos perfeito para rosto redondo é um bob em linha A que afina suas maçãs do rosto e os traços e disfarça completamente as bochechas, além de alongar o pescoço.

Corte Shaggy

É um corte que favorece as feições, especialmente para mulheres de rosto redondo, pois “recorta” visualmente as bochechas e faz o rosto parecer mais estilizado e afiado. A chave é um franja que se adapte ao rosto, a melhor é a cortina, que enquadra as feições.

Desfiado

O ideal é o LOB desfiado acima dos ombros, com camadas leves nas pontas que dão movimento e volume ao cabelo. Graças ao seu efeito assimétrico, este corte é capaz de disfarçar o tamanho do rosto, afinando as feições e endurecendo algumas para contrabalançar as curvas de algumas áreas.