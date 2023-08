As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (28), segundo o tarot

Mais um dia começou e para conferir qual a mensagem das cartas do taro para o seu signo, basta buscá-lo na lista a seguir. As revelações do dia são para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A semana começa intensa e difícil para a pessoa de Áries e a segunda-feira (28) se manterá no mesmo ritmo se você não tirar um tempo para relaxar. Lembre-se que não está sozinho e é importante se abrir com quem gosta para que possa se sentir melhor e aliviado.

Touro

A segunda-feira (28) da pessoa de Touro será um dia em que deve parar para escutar mais as pessoas de seu trabalho, pois assim é como irá evoluir no espaço profissional.

Sobre o campo amoroso, tome cuidado, pois a pessoa que gosta muita de você pode se sentir como segunda opção.

Gêmeos

Gêmeos, a segunda-feira (28) será um dia em que deve deixar a negatividade de lado e começar a observar as coisas por uma nova e positiva perspectiva. Lembre-se, por fim, que se tem um objetivo deve focar nele, pois somente assim é que vai alcançá-lo.

Câncer

Para a pessoa de Câncer, as cartas do tarot trazem uma mensagem importante: é hora de se aproximar mais das pessoas que ama para se sentir bem e lembre-se que às vezes está tudo bem, se conquistou uma parte de uma pessoa. Agora, batalhe pelo restante.

