Por ser um item pequeno e que costumamos passar para frente assim que pegamos, nem todas as pessoas costumam reparar em todos os detalhes que as moedas trazem.

A não ser que você seja um colecionador, você provavelmente não sabe que, algumas moedas, podem apresentar detalhes que fazem toda a diferença e transformam o objeto em pequenos tesouros.

Este é o caso desta moeda de 10 centavos, confeccionada no ano de 2002. Segundo o canal do Youtube ‘Moedas Raríssimas’, ela é considera uma das mais raras e cobiçadas entre os colecionadores.

A moeda pertence a segunda família do real e traz a efígie de de Dom Pedro I, responsável por proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Do outro lado, o item possui o valor de 10 centavos e marca o ano de 2002.

Sua raridade está no fato do seu cunho ser ‘quebrado e trincado’, com seu valor subindo para R$ 120.

Colecionador mostra moda de 10 centavos rara de 2002 que pode valer muito dinheiro Imagem: reprodução Youtube (@moedasrarissimas)

Moedas raras podem ser encontradas em diversos valores, com cada erro podendo render uma quantia diferente.

Esta outra moeda, agora de 1 real, pode render ao proprietário uma quantia bem mais alta.

Cunhada em 2008, foram feitas 6 milhões de tiragens desta moeda e para que ela chegue a este valor, ela precisa ser considerada ‘bifacial’, ou seja, seus dois lados precisam ser iguais. Neste caso, os dois lados marcam o valor da moeda (1 real) e apresentam o ano de cunhagem (2008).

De acordo com o canal ‘RNF Coleções’, um item como este pode valer no mercado de colecionadores até R$ 8 mil.

Veja mais detalhes desta moeda no vídeo a seguir.

