5 moedas de 1 real valem mais de R$ 10 mil! Confira se você tem alguma delas

Se você costuma andar com moedas nos bolsos, provavelmente já reparou que algumas delas apresentam alguns erros.

Seja um núcleo deslocado ou as duas faces iguais, as pessoas mais atentas costumam guardar estes itens como recordação.

Mas você sabia que moedas que apresentam avarias podem valer muito mais do que o que está marcado nela? É o caso das moedas que você confere a seguir, que de acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, juntas podem render ao colecionador até R$ 10 mil.

Confira!

Núcleo deslocado

A primeira moeda é a de núcleo deslocado com o rosto de Juscelino Kubitschek de 2002. De acordo com o catálogo de moedas, o defeito pode fazer a moeda valer R$ 600.

Efeito boné

Outra moeda de real rara é aquela que apresenta o efeito boné. Caso ele seja nível três, ou seja, não aparece a data, seu valor pode subir para R$ 1.000.

Batida dupla

A moeda de 1 real de batida dupla vale R$ 1.000, segundo o catálogo de moedas.

Disco de único

Uma das moedas mais raras do real é aquela que contém o disco único, sendo a borda e o núcleo na mesma coloração, diferente de uma moeda de 1 real comum, com o meio em aço inox.

Uma moeda deste tipo pode valer R$ 1.200.

25 anos do Real

Por último, a moeda mais rara da lista é a comemorativa de 25 anos do plano Real, iniciado em 1994. Também chamada de moeda do beija-flor, se o objeto for bifacial, apresentando o pássaro dos dois lados, seu valor sobe para R$ 7.000

Confira mais detalhes das moedas a seguir:

