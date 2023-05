Esta moeda de 50 centavos pode valer R$ 5 mil! Aprenda a diferenciá-la e veja se você tem uma

Quer saber como ganhar R$ 5 mil com uma única moeda de 50 centavos? Veja se você tem uma dessas Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Se você ainda tem o costume de carregar moedas nos bolsos ou guardá-las em um cofrinho, você é uma pessoa de sorte. Comece a prestar mais atenção nesses itens, pois eles podem valer mais dinheiro do que você imagina, principalmente entre os colecionadores.

A moeda de 50 centavos que você confere a seguir é um exemplo disso. Ela pode chegar a mais de R$ 5 mil segundo este TikTok. Para isso ela precisa apresentar um pequeno erro.

A moeda em questão é considerada uma bifacial, ou seja, possui os dois lados iguais. Neste caso ela contém dois anversos, com o desenho do Barão do Rio Branco.

No catálogo de moedas brasileiras o item aparece no valor de R$ 4 mil reais. Contudo, ela foi leiloada em junho de 2021 por R$ 5.100.

Confira mais detalhes:

Esse pequeno detalhe pode fazer uma moeda de 25 centavos valer quase R$ 3 mil!

Se você tem o costume de passar as moedas sem prestar muita atenção nelas, acho melhor você começar e olhar mais atentamente, pois estes itens, aparentemente de baixo valor, podem render um bom dinheiro, caso apresente alguns erros.

A moeda a seguir, por exemplo, possui o valor de 25 centavos timbrado, mas entre os colecionadores seu valor pode chegar em R$ 2.800.

Isso acontece pois essa moeda é considerada híbrida ou ‘mula’. Ela leva esse nome pois possui um dos seus lados trocados.

Neste caso específico, de um lado a moeda é comum e apresenta o valor de 25 centavos. Contudo, ao virar o item, o você vai encontrar o anverso da moeda de 50 centavos.

