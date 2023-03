Abuso de fast food pode causar os mesmos problemas que o álcool, diz pesquisa

Já é da consciência de todos que o abuso de fast food unido a outros hábitos não saudáveis, como a falta de atividade física, pode gerar diversos problemas de saúde, como a obesidade e a diabetes. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), 19,8% da população brasileira sofre com obesidade e 55,4% é considerada acima do peso.

Alguns profissionais de saúde relacionam o consumo frequente de fast food à doença hepática não alcoólica, também chamada de gordura no fígado, causada pelo acúmulo de gordura no órgão. Em casos mais avançados, a doença pode se desenvolver para cirrose ou ainda câncer hepático.

Um novo estudo publicado na revista Clinical Gastroenterology and Hepatology revelou que pessoas com obesidade ou diabetes consomem 20% ou mais das calorias do corpo diárias em fast food e consequentemente possuem níveis mais altos de gordura no fígado se comparados às pessoas que consomem pouco ou nenhuma quantidade de fast food.

LEIA TAMBÉM: Síndrome do coração partido existe! Saiba mais sobre a cardiomiopatia de Takotsubo

“Fígados saudáveis contêm uma pequena quantidade de gordura, que em via de regra representa menos de 5%. Sabemos que mesmo um aumento moderado desses níveis pode levar à doença hepática gordurosa não alcoólica. Ficamos especialmente surpresos com o aumento acentuado da gordura hepática em pessoas com obesidade ou diabetes”, comenta a hepatologista Ani Kardashian, da University of Southern California.

A principal autora do estudo acha os dados que o estudo revelou preocupantes, pois no contexto atual o número de consumo deste tipo de alimento aumentou consideravelmente.

Rocío Aller, especialista no sistema digestivo do Hospital Clínico de Valladolid, na Espanha, disse que a gordura no fígado já é a principal causa de cirrose, superando o álcool, normalmente associado ao problema.

“É uma questão de saúde pública de primeiro nível. Lá é mais comum que as pessoas consumam fast food diariamente, enquanto na Espanha podemos encontrar frequências de dois a três vezes por semana”, explica o médico.

Com informações de O Globo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Síndrome de Sjögren: saiba mais sobre a doença que faz olhos e boca secarem