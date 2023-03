Síndrome de Sjögren: saiba mais sobre a doença que faz olhos e boca secarem

A síndrome de Sjögren, também chamada de síndrome seca síndrome sicca é uma doença inflamatória autoimune, ou seja, o sistema imunológico ataca as células do próprio corpo. É caracterizada pela infiltração linfócitos, um dos glóbulos brancos, nas glândulas exócrinas, responsáveis por secretar os fluídos internos e externos do corpo.

Pode afetar as células salivares e lacrimais, causando queda na produção de saliva e lágrimas, deixando os olhos e a boca seca, sendo os primeiros sintomas da doença. Além da boca e olhos, outros lugares afetados são a pele, o nariz, a garganta, as vias respiratórias e a vagina.

A síndrome de Sjögren pode aparecer de forma solitária, conhecida como primária, ou ser diagnosticada juntamente com outras doenças autoimunes chamadas de secundárias, como artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico.

Segundo publicação no site Drauzio Varella, a doença foi descrita pela primeira vez em 1930 por Henrik Sjögren (pronuncia-se ‘xegren’). A síndrome costuma afetar mais as mulheres acimas de 40 anos, mas qualquer pessoa pode desenvolver, principalmente se for portadora de outra doença autoimune. Ainda assim, crianças e adolescentes tem menos riscos.

Sintomas

Além de olhos e boca seca, outros sintomas da doença cansaço e dor nas articulações, além de:

Olhos:

Dor;

Irritação;

Sensação de terra;

Sensibilidade à luz.

Boca e garganta:

Secura;

Saliva espessa;

Dificuldade para engolir;

Alteração no gosto de alimentos;

Rouquidão;

Tosse seca.

Causas

Ainda não existem causas definidas para a doença autoimune, contudo, as hipóteses trabalham com fatores genéticos e hereditários, além de hormônios sexuais e condições ambientais propícias.

Tratamento

Assim como a causa, não existe cura para a doença. Dessa forma, o tratamento consiste em combater os sintomas e reduzir o risco de complicações. Para a secura dos olhos, por exemplo, podem ser indicados colírios lubrificantes, além de ingestão de líquidos ou saliva artificial para a boca seca.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

