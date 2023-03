Síndrome do coração partido existe! Saiba mais sobre a cardiomiopatia de Takotsubo Imagem: Pexels

A síndrome do coração partido, também chamada de cardiomiopatia de Takotsubo, é uma condição que afeta o músculo cardíaco. Seus sintomas são parecidos com o de infarto e podem incluir dores no peito e falta de dar.

A síndrome leva esse nome pois é geralmente associada à situações de tristeza profunda e estresse emocional, como a morte de algum ente, a perda de emprego e até mesmo o fim de um relacionamento amoroso. Acidentes e transtornos psicológicos também podem causar a síndrome. Ou seja, situações que despertam fortes emoções.

Conhecida popularmente como síndrome do coração partido, a condição foi identificada pela primeira vez em 1990. Os responsáveis fizeram a ligação entre a imagem de um coração partido e uma armadilha em forma de vaso utilizada para capturar polvos no Japão, surgindo assim o nome Takotsubo (tako = polvo e tsubo = vaso).

Causas

O site Drauzio Varella informa que em 80% dos casos, um momento estressante pode ter causado cardiomiopatia, que gera uma descarga de hormônios, como a adrenalina, no sangue. Contudo, 1/3 dos casos ainda não possuem explicações.

A publicação também explica que a síndrome pode afetar qualquer indivíduo, contudo, 90% dos quadros são com mulheres acima de 50 anos ou no período pós-menopausa.

Sintomas

Associada ao coração, a cardiomiopatia de Takotsubo possui sintomas parcidos com o infarto agudo do miocárdio, que inclui:

Dores no peito;

Falta de ar;

Cansaço excessivo;

Suor;

Arritmia;

Desmaios;

Hipotensão.

A síndrome pode durar de uma semana a um mês, com os sintomas desaparecendo sem a necessidade de tratamento específico.

