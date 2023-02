Tarot semanal: o que acontece com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, entre 27 de fevereiro e 5 de março

Entramos oficialmente em mais uma semana e se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, queremos convidá-lo a conferir a continuação as mensagens das cartas do tarot e previsões entre 27 de fevereiro e 5 de março de 2023.

Sagitário

Esta será uma semana em que você deve colocar diversos pontos de sua vida em ordem. Além disso, a pessoa de Sagitário terá dias bastante positivos e que deve se mostrar grato pelas pessoas que a rodeiam.

Capricórnio

Capricórnio, estes serão dias em que sente que tudo deve ser perfeito, sem nenhuma falha, no entanto as cartas do tarot reforçam que você deve respeitar o processo de cada coisa.

Quando falamos sobre a vida sentimental, você deve se abrir com a pessoa que gosta evitando qualquer rodeio.

Aquário

A verdade pode ser dura, mas você sabe que merece alguém melhor do que a pessoa com que vem se relacionando. As cartas do tarot reforçam que esta é a oportunidade ideal para que conheça pessoas novas e coloque suas cartas para jogo.

Peixes

Esta será uma semana em que você deve se resguardar mais e revisar seus comportamentos. Além disso, as cartas reforçam que deve estar atento à pessoa com quem vem se relacionando e conhecendo, pois algo inusitado pode se revelar.

