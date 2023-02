Os signos que podem deixar um amor complicado de lado facilmente

Quando se trata de amor, nem todos os relacionamentos são pacíficos e divertidos. Por isso, alguns signos preferem cortar os vínculos repletos de conflitos logo de cara.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sempre valoriza as pessoas que levam a vida com leveza e se conectam com ele emocionalmente ou intelectualmente. Por isso, eles não insistem em relações complicadas e que demandam muita energia para resolver os problemas. Correr atrás e insistir não é da sua personalidade, pois ele sabe que o mundo tem outras opções.

Leão

O leonino é muito focado na conquista de quem desperta seu interesse, mas ele sabe bem seu valor e não tenta encaixar em lugares que não cabe. Ao se sentir envolvido em conflitos e que a paixão está em segundo plano, ele prefere ir embora e dar valor as investidas de quem está mais preocupado em conquistá-lo com coisas positivas.

Sagitário

O sagitariano pode até ter uma queda por desafios, mas quando uma relação se mostra densa e o limita de se divertir, ele logo sabe que isso não o preencherá. Por isso, esse signo apaixonado reagirá e buscará ao seu redor uma dinâmica que o faça mais feliz.

Peixes

O pisciano pode manter alguns amores complicados em sua vida, mas quando percebe que o amor se torna pesado e não nutre, sua vontade de sair dessa dinâmica aumenta. O desinteresse o toma aos poucos e logo ele prefere ir em busca de conexões amorosas que sejam diferentes, tentando retomar o entusiasmo em sua vida.

