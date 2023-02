Os signos do zodíaco que descobrem tudo sobre o parceiro

Alguns signos do zodíaco entram em relacionamentos para compreender e descobrir muita coisa sobre o parceiro.

Confira quais são e como eles agem:

Câncer

O canceriano costuma ter uma personalidade que se conecta com os sentimentos mais profundos. Além disso, esse signo protetor pode ser bem desconfiado, o que aumenta sua atenção com os detalhes e o fazem conhecer bem a pessoa que se relacionam. Nada passa despercebido a sua intuição no relacionamento!

Virgem

O virginiano costuma ser muito perspicaz e perfeccionista, características que o fazem descobrir com riqueza de percepção muita coisa sobre as pessoas que se relaciona. Como é analítico, faz o possível para trabalhar com fatos e não com ilusões, lembrando-se de detalhes que muitos poderiam deixar passar.

Escorpião

O escorpiano tem o instinto de detetive e não pode deixar de “investigar” as pessoas que se relaciona. Como também é muito focado no mundo dos sentimentos e do que não é dito, ele observa e tira conclusões com muita intuição, principalmente para se sentir seguro em continuar entregando seu coração.

Capricórnio

O capricorniano é um signo que precisa analisar e aprender para confiar na sua capacidade de lidar com algo, por isso ele faz o possível para desvendar e conhecer cada detalhe do parceiro. Como também é curioso, pode ir atrás de respostas tanto para o presente quanto para o futuro.

