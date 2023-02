Tarot semanal: o que acontece com Áries, Touro, Gêmeos e Câncer entre 27 de fevereiro e 5 de março Foto ilustrativa - Unsplash - Jen Theodore

Mais uma semana começou e se você quer ficar por dentro do que vem por aí, queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março de 2023.

Áries

As cartas do tarot revelam que a pessoa de Áries terá dias em que o ciúmes se aflora e por mais que seja algo normal senti-lo, você deve tomar cuidado para que isso não prejudique o seu relacionamento. Se expresse e compartilhe o que está sentindo, mas tenha a cautela necessária.

Por sua vez, o tarot reforça que deve ter mais atenção e compromisso com o seu trabalho.

Touro

Touro, é melhor estar preparado, pois te espera uma semana repleta de mudanças, algo que pode refletir também na necessidade de conhecer pessoas novas. Aproveite esta fase para explorar mais as possibilidades de sua vida e tirar tempo para fazer o que gosta.

Gêmeos

As cartas do tarot deixam uma mensagem para Gêmeos: tome cuidado com aquilo que assina ou dá o parecer que está de acordo para não se arrepender depois.

Quando falamos sobre a vida sentimental, seu coração está focado em outra pessoa, então basta esperar que o universo te dará as respostas necessárias.

Câncer

Esta será uma semana em que deve se dedicar e demonstrar mais amor ao seu companheiro. Não tenha vergonha de dizer o que sente, pois isso fará com que tenham momentos especiais na vida em casal.

